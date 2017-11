Herzele: Man rijdt met auto onder oplegger en sterft

Ook in de Bellestraat in Sint-Niklaas is vanmiddag een autobestuurster zwaargewond geraakt bij een ongeval. De dame kwam de Callaertstraat uitgereden en had een interventiewagen van Eandis, niet zien aankomen. Die kwam uit de richting van Nieuwkerken. De vrachtwagen ramde de auto in de flank, waardoor die 20 meter verder tegen een boom knalde en in een haag tot stilstand kwam. De brandweer moest de zwaargewonde bestuurster uit de auto bevrijden. De bestuurder van de vrachtwagen van Eandis bleef ongedeerd. De straat was een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.