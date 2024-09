Herzeelse roodgroene lijst LEEF! verliest twee kandidaten na computerfout

In Herzele zal de lijst van LEEF! het met twee kandidaten minder moeten doen. Dat komt door een foutje van lijsttrekker Filip De Bodt toen hij de kandidaten digitaal wilde registreren. Door de fout moest de lijsttrekker de lijst op papier indienen. Maar twee van zijn kandidaten zijn op dit moment in het buitenland, en konden hun kandidatuur niet ondertekenen. De lijst is daardoor niet volledig, en als klap op de vuurpijl is ook nog eens het evenwicht tussen het aantal mannen en vrouwen op de lijst verstoord. Eén kandidaat moet dus noodgedwongen vervangen worden door zijn vrouw.