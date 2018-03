In Aalst ligt kunstinstallatie Dwarsligger nogal troosteloos langs de oevers van de Dender. Dwarsligger is een houten ponton dat kan drijven op het water en toegankelijk is voor het publiek. In april vorig jaar kocht de stad het aan voor ruim 160.000 euro. Bedoeling was om er verschillende evenementen mee te organiseren. Dat is nog altijd de bedoeling, laat het stadsbestuur weten. Maar oppositiepartij sp.a heeft grote vragen bij de manier waarop het stadsbestuur omgaat met de Dwarsligger.