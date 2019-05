Bij Vlaams Belang is het vertrouwen in een goed resultaat enorm groot. Nationaal wil de partij meer dan 10 procent halen, in onze streek wil ze zelfs de 30 procent overstijgen. De partij rekent op boegbeeld en Ninovieter Guy D'haeseleer, die in oktober nog 40% haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen, en op Barbara Pas, lijsttrekker voor de Kamer uit Dendermonde.