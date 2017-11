Herdenking slachtoffers Bende van Nijvel: D'Haese haalt scherp uit naar gerecht

Advocaat Jef Vermassen heeft gisteren met de procureurs-generaal van Luik en Bergen gepraat over de bende van Nijvel. Volgens Vermassen is nu ook het parket ervan overtuigd dat de top van de Rijkswacht mee de opdracht gaf voor de bloedige overvallen. De advocaat blijft ervan overtuigd dat een doorbraak in het onderzoek dichtbij is.