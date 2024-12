Heeft advocaat Kristiaan Vandenbussche een smoking gun? Of is het een wanhoopspoging om Bende-dossier te reanimeren?

Advocaat Kristiaan Vandenbussche heeft naar extra onderzoek gevraagd in het dossier van de Bende Van Nijvel. Hij heeft een document in het dossier gevonden waarop twee nummerplaten staan vermeld. Ze zouden van de Volkswagen Golf en de Mercedes zijn waarmee de gangsters in 1985 de aanslag in Aalst hebben gepleegd. De nummerplaten werden genoteerd door twee broers uit Opwijk. Ze hielden al het verkeer bij dat door de straat reed, en ze zagen die dag ook zes mannen in zwarte kledij. Die tip is toen ook gemeld geweest, maar nooit gecheckt. Of dit nu de smoking gun is in het onderzoek, dat valt te betwijfelen. Maar voor Vandenbussche is het genoeg om het dossier weer te heropenen. Want in principe is de zaak sinds dit jaar gesloten.