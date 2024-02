Haalterts burgemeester Veerle Baeyens reageert: "Beschuldigingen zijn flagrant onwaar"

"De beschuldigingen aan mijn adres zijn flagrant onwaar, dit is een beschadigings -en belagingsoperatie." Dat zegt Veerle Baeyens, de burgemeester van Haaltert, nu ze opnieuw in het oog van de storm terecht is gekomen. Vorige week raakte bekend dat het parket een onderzoek is gestart, na een klacht van de oppositie. De burgemeester zou een bouwvergunning hebben toegekend aan een ondernemer die haar zakenpartner zou zijn. "Maar er is geen enkele link met betrokken aandeelhouders", zegt ze. Baeyens is nu ook van plan om klacht in te dienen, voor belaging.