De ouders van wie de kinderen worden opgevangen in kinderopvang 't Boeleke in Sint-Niklaas vragen dringend duidelijkheid. De crèche is bij hoogdringendheid zoals dat heet, geschorst, op vraag van het Agentschap Opgroeien, omdat er bezorgdheid is over de veiligheid en de gezondheid van de opgevangen kinderen. Sinds er in Vlaanderen diverse schandalen zijn opgedoken in de kinderopvang, hanteert de overheid het zogenaamde voorzorgsprincipe. Dat wil zeggen dat, als er voldoende signalen zijn dat de veiligheid van kinderen in het gedrang komt, de betrokken crèches tijdelijk dicht moeten, tot een onderzoek meer duidelijkheid brengt. Ook voor de ouders is dat een ingrijpende beslissing.