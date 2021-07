Haaltert meet schade op na zondvloed: "Ik ben 91 jaar, nog nooit meegemaakt"

Na de zondvloed van gisteren is het vandaag de schade opmeten in onder meer het zwaar getroffen Haaltert. Kelders en huizen liepen er onder, heel wat straten stonden er blank. Het meeste water is overal weer weg getrokken, toch beseft het gemeentebestuur dat er dringend iets moet gebeuren. Het heeft een burgemeestersbesluit klaar met daarin enkele snelle ingrepen. Maar ook de waterproblematiek over de gemeentengrenzen heen, moet bestudeerd worden, zeggen ze in Haaltert.