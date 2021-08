Haaltert: koppel knalt tegen gevel

Nog in Aalst is de brug van Ten Bos over de E40 voor onbepaalde tijd afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Dat heeft Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters beslist, in samenspraak met het Agentschap Wegen & Verkeer. Door een aanrijding met een kraanwagen gisteren raakte de brug zwaar beschadigd. De brug van Ten Bos stond al op de lijst van bruggen die gerenoveerd moeten worden. De brug is al oud en door eerdere aanrijdingen in slechte toestand. Voor het verkeer dat er onder rijdt op de E40 is er voorlopig geen risico. De minister bekijkt nu wanneer de brug wordt gerenoveerd of eventueel wordt afgebroken. Voetgangers en fietsers mogen er nog wel over. Alle andere verkeer moeten omrijden via de brug van de Balleistraat.