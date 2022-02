Haaltert is dit jaar 'Dorp van de Ronde' en start campagne

Binnen een dikke maand, op zondag 3 april, wordt de Ronde van Vlaanderen gereden. Het orgelpunt van het klassieke voorjaar. En in Haaltert tellen ze nu al af naar dat eerste weekend van april. De gemeente is namelijk dit jaar 'Dorp van de Ronde'. En om die titel glans bij te zetten, heeft het gemeentebestuur vandaag dit bord onthuld. Daarop is een renner te zien die over het grondgebied van Haaltert fietst. In totaal komen er vijftien borden met dit campagnebeeld verspreid langs het parcours. Het campagnebeeld is trouwens ontworpen door een gemeenschapswachter van Haaltert.