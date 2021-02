Nieuws Haaltert en deelgemeenten zwaar getroffen door wateroverlast

De hevige regenval vandaag zorgt op verschillende plaatsen voor wateroverlast. In Haaltert en deelgemeenten kreeg de brandweer deze ochtend tientallen oproepen binnen. De situatie was het ergst in Lebeke in Denderhoutem. De riolen konden het vele water niet slikken en daardoor stonden er enkele straten onder water. In de Edestraat in Haaltert moest de brandweer aan de slag met zandzakjes om te voorkomen dat het water enkele huizen binnenliep.