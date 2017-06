Politiek Haaltert blijft lijden onder onbestuurbaarheid ondanks oproep Homans

De oproep van Homans eerder deze week om een einde te maken aan het blokkeren van de dossiers in de gemeente lijkt ondertussen in dovemansoren te vallen. Nu is het de Haaltertse cultuurraad die aan de alarmbel trekt. In een brief aan alle 25 gemeenteraadsleden uiten de leden van de raad hun ontevredenheid over de gang van zaken in de gemeente. Volgens de raad lopen heel wat cultuurprojecten gevaar door de onbestuurbaarheid of zijn ze zelfs gewoonweg geschrapt.