En dan gaan we nu nog eens kijken naar de situatie in Ninove. Ik vertelde het al aan het begin van ons programma: een monsterscore voor Forza Ninove daar. Kopman Guy D'Haeseleer ging daar met zijn partij met 40% van de stemmen lopen. Goed voor 15 zetels. De politicus die gisteren nationaal of zelfs internationaal nieuws werd, die zat een tijd geleden bij Frank aan de tafel.