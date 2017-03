De aanslagen in Brussel, morgen is het exact één jaar geleden. Buggenhoutenaar Johan Van Steen was één van de slachtoffers van de terreurdaad in het metrostation Maalbeek. Johan was hobbyfotograaf. Zijn vrouw, Kristin Verellen wil hem nu herdenken aan de hand van foto's die hij voor zijn dood heeft gemaakt. Samen met een aantal vrienden heeft ze een fototentoonstelling op poten gezet in de Bozar in Brussel.