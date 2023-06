Grootschalige actie in fitnessclub en bij leden; uitbater en coach aangehouden

De oprichter en leraar van een dansschool in Zottegem, die eind vorige maand was verhoord in het kader van een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag, blijft in de cel. Eind april was de man van 33 geschorst door zijn eigen dansschool na klachten over het sturen van seksueel getinte foto's en video's naar één van zijn minderjarige dansers. Hij zou ook een relatie hebben gehad met een andere minderjarige dansleerling. De man was ook leerkracht in een school in Geraardsbergen. Na zijn voorleiding bij de raadkamer zou hij met een enkelband naar huis mogen, maar het parket tekende daartegen beroep aan. Voorlopig blijft hij dus in de gevangenis.