Groen voert actie aan station Aalst voor beter openbaar vervoer

Voer korte celstraffen in van enkele weken en bouw meer gevangenissen. Dat zegt de Open Vld om de problemen bij Justitie aan te pakken. De geloofwaardigheid van Justitie kreeg onlangs nog een ferme dreun, door de gruwelijke moord op de jonge vrouw Julie Van Espen in Antwerpen. Ze werd om het leven gebracht door een veroordeelde verkrachter die op vrije voeten was, terwijl zijn straf in beroep nog hangende is. Dat kan echt niet meer zegt Open Vld.