Groen licht voor laatste fase restauratie Lam Gods

Over een kleine 4 jaar zullen we het Lam Gods weer kunnen bewonderen zoals de gebroeders Van Eyck hun retabel ooit hebben geschilderd. Door de eeuwen heen is er wel wat geknutseld aan het altaarstuk. Binnenkort krijgen de laatste zeven panelen een grondige opfrisbeurt. Begin volgend jaar verhuizen ze daarvoor naar het MSK. Vlaams minister Matthias Diependaele kwam vandaag het heuglijke nieuws brengen dat de laatste restauratiewerken zijn goedgekeurd en dus binnenkort kunnen starten.