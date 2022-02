Voor de mensen die het niet weten. Ik zit hier veilig, want ik zit in Antwerpen waar onze studio's zijn. Maar in Sint-Niklaas, op onze redactie, is de situatie dus wel anders. Voor een stand van zaken gaan we live over naar Stavros Van Halewyck, die is in Sint-Niklaas. Stavros, hoe is de situatie daar?