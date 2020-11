Gouverneur geeft CD&V mandaten terug in Aalsterse stadsorganen

In Sint-Niklaas heeft de PVDA een gloednieuw partijlokaal geopend. Al noemt de partij het liever een actiecentrum. De naam van het nieuwe lokaal is De Werf. Het is na Gent en Zelzate pas het derde actiecentrum in Oost-Vlaanderen. De PVDA boert dan ook goed in Sint-Niklaas. Bij de federale verkiezingen haalde de partij 7% van de stemmen en met Jef Maes heeft de PVDA sinds 2018 ook voor het eerst een verkozen lid in de gemeenteraad. Volgens voorzitter Chris Wauman kon een vaste vergader- en ontmoetingsplek dan ook niet langer uitblijven.