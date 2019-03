Gloednieuw sport- en jeugdcomplex in Zele klaar over 1 jaar

In Gent zijn 19 jongeren van 16 en 17 gestart met een opleiding tot brandweerman, in hun vrije tijd. Het is de eerste van dergelijke zogeheten kadetopleidingen in Vlaanderen. Het is de droom van deze jongeren om later als het kan bij de brandweer te gaan werken. Ze offeren daar al hun vrije dagen voor op, zoals nu in de krokusvakantie. Om eraan te mogen deelnemen, moeten de jongeren wel eerst wel wat testen afleggen.