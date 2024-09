Gevonden lichaam op de Dender in Aalst is van 43-jarige man, alles wijst op een ongeval

Naar Aalst dan. Want het lichaam dat gisteren in het water van de Dender gevonden is, is van een 43-jarige man. Het levenloze lichaam van de man werd gevonden ter hoogte van de Tragel in Aalst. Het parket van Oost-Vlaanderen kwam ter plaatse voor onderzoek. De Tragel en de Zwartehoekbrug werden afgesloten. Hoe de man in het water is terechtgekomen, is nog onduidelijk. Eerst communiceerde het parket van Oost-Vlaanderen dat er vermoedens waren van kwaad opzet, maar dat bericht werd in de loop van de middag rechtgezet. Alles wijs op een accidentele oorzaak.