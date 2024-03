Gevonden 120 jaar oude massieve brandkast in Verrebroek is leeg

De ramadan, de vasten bij de moslims is vandaag van start gegaan. En dat voelen ze bij de halal supermarkten, de bakkers en de beenhouwers. Moslims slaan deze dagen een grote voorraad in bij de lokale handelaars. Delicatessen, groenten, fruit en baklava. Volle winkelkarren voor de eerste iftar van vanavond. Dat is, tijdens de ramadan, de enige maaltijd op een dag voor de praktiserende moslims. En die is dus na zonsondergang. Want tussen zonsopkomst en zonsondergang mag er namelijk niet gegeten en gedronken worden. En dat nog tot 9 april. Dat is niet altijd even gemakkelijk, maar de moslims kijken er wel elke keer opnieuw naar uit.