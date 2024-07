Gevangenisstraffen en geldboetes voor bende cannabistelers in Oost-Vlaanderen

De rechtbank van eerste aanleg in Oudenaarde heeft 23 beklaagden veroordeeld voor hun betrokkenheid bij het opzetten en onderhouden van diverse cannabisplantages in Vlaanderen. De zaak kwam aan het licht in maart 2020, toen de politie een huiszoeking uitvoerde in een woning in Zottegem. Daar werd een cannabisplantage met 903 potten ontdekt. De politie ontdekte ook een netwerk van vennootschappen die gebruikt werden voor het witwassen van de opbrengsten uit de verkoop. Dat spoor leidde naar de andere plantages. De straffen gaan tot vier jaar cel, met boetes tot 48.000 euro. Daarnaast heeft de rechtbank ook aanzienlijke geldbedragen verbeurdverklaard.