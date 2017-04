Er komt een bijkomend onderzoek naar de omstandigheden van het treinongeval in Wetteren van 4 mei 2013. Dat heeft de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent beslist. De zaak van de treinramp, waardoor het giftige acrylnitril vrijkwam en een 64-jarige man in zijn woning in Wetteren overleed, is daardoor opnieuw voor onbepaalde tijd uitgesteld. Eerder had het parket een zogeheten ontslag van onderzoek wegens overlijden gevorderd, omdat de verantwoordelijke machinist in juni 2015 overleden is. Als de raadkamer daarmee instemt, betekent dit dat er geen rechtszaak komt.