Gevangeniscipiers voeren actie: "Overbevolking leidt tot extra spanningen en vechtpartijen"

In Brussel hebben vakbonden en cipiers van alle gevangenissen in België actiegevoerd aan het ministerie van Justitie. Ze willen dat het geweld tegen hen stopt. Niet alleen in de gevangenissen worden ze fysiek en verbaal aangevallen, maar ook in hun privéleven is er sprake van geweld. Ze klagen ook de overbevolking aan, want net dat zorgt voor extra spanningen en vechtpartijen. Volgens hen belooft de regering al lang dat er iets gaat veranderen maar daar merken ze weinig of niks van.