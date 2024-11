De gevangene die gisteren in de gevangenis van Beveren twee cipiers neerstak, zit voorlopig in een veiligheidscel. Justitie bekijkt naar waar en hoe snel ze deze bijzonder agressieve ex-kooivechter kan overplaatsen. Volgens de vakbonden is er te weinig psychologische en psychiatrische hulp in de gevangenissen waardoor er, zo goed als iedere dag, geweld is tegen cipiers.