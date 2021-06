Geschorste Procureur des Konings Johan Sabbe gaat in cassatie

Eén van de kopstukken van de zogenaamde Vlotgrasbende uit Dendermonde is vanochtend veroordeeld tot één jaar effectief voor het bedreigen van een agent en zijn familie. De jongeman van 20 is geen onbekende bij het gerecht. Hij kreeg het, onder andere als lid van de Vlotgrasbende, al meermaals aan de stok met de politie. Dat leverde hem in 2019 al een veroordeling op voor slagen en verwondingen. Eind april dit jaar bedreigde hij opnieuw een agent. Daarna ook zijn familie. Hij verspreidde beelden van zijn bedreigingen ook via Snapchat. Een week later werd diezelfde agent ook bedreigd via graffiti-opschriften in de Dendermondse binnenstad. De korpschef van Dendermonde laat weten aan onze redactie dat hij tevreden is met deze veroordeling.