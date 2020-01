Begin vorige maand zijn in Doel drie tieners opgepakt, nadat ze betrapt werden tijdens het beklimmen van de omheining van de kerncentrale. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. Het gaat om twee meerderjarigen van 18 en 19 jaar oud, en 1 minderjarige van 17. De feiten dateren van de nacht van 6 op 7 december. Toen werden de drie opgemerkt tijdens het beklimmen van de omheining. De afgesloten site is goed beveiligd tegen indringers, en de beveiligingssystemen zijn dan ook onmiddellijk in werking getreden. Volgens de advocaat van de jongere is er geen kwaad opzet in het spel, maar gaat het om een stoerdoenerij. Maar de feiten blijven wel strafbaar. De twee meerderjarigen moesten zich vanmorgen verantwoorden voor de correctionele rechtbank, maar de zaak is uitgesteld. De minderjarige verdachte is gedagvaard voor de jeugdrechtbank.