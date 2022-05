Gerecht wil verdachte moordzaak Lebbeke interneren, advocaat gaat in beroep

In Lede is deze namiddag een grote cannabisplantage opgerold. Politiediensten troffen de plantage aan in de Kerkevijverstraat, in het centrum van Lede, in een oude textielfabriek. Het gaat om een professionele plantage met in totaal meer dan 600 planten. De politie heeft ook 2 aanhoudingen verricht. Die verdachten worden momenteel verhoord. De voorbije tijd zijn er al geregeld cannabisplantages ontmanteld in en rond Lede.