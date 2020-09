De reconstructie van de moord op de Aalsterse politica Ilse Uyttersprot, die vanmorgen zou plaatsvinden in de Meuleschettestraat in Aalst, is uitgesteld. Dat zeggen de partijen in de zaak. De onderzoeksrechter in het dossier zou ziek zijn, maar dat kan het parket nog niet bevestigen. Uyttersprot kwam in de nacht van 3 op 4 augustus om het leven in het appartement van Jurgen D. in Aalst. De man werd door de onderzoeksrechter aangehouden. De reconstructie moest meer duidelijkheid brengen over de omstandigheden van de feiten. Er is nog geen nieuwe datum bekend voor de wedersamenstelling.