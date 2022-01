Gerecht is op zoek naar 34-jarige man en peuter van 4

Kim De Gelder, de verantwoordelijke voor het drama in Kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde, is overgeplaatst naar het Forensisch Psychiatrisch Centrum van Antwerpen. Dat schrijven onze collega's van Het Nieuwsblad. De Gelder kreeg in 2013 levenslang voor de moord op twee baby's, een kinderverzorgster en een vrouw uit Vrasene. Twee jaar geleden besliste de rechtbank dat De Gelder ontoerekeningsvatbaar is en geïnterneerd moest worden. Hij zou niet meer thuishoren in de gevangenis, maar in een psychiatrische instelling. Eerst verbleef hij op speciale afdelingen in de gevangenissen van Gent en Merksplas. Nu is hij dus overgeplaatst naar het FPC van Antwerpen. Mocht iemand ooit oordelen dat De Gelder genezen is, dan moet hij hoe dan ook terugkeren naar de gevangenis om zijn levenslange straf uit te zitten.