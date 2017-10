Geraardsbergen: 79-jarige man die vrouw vermoordde vraagt mildere straf

En we blijven nog even in de rechtbank van Dendermonde, want daar is vandaag ook het proces gestart tegen een man uit Ninove die vorig jaar zijn toenmalige vriendin doodschoot. Nadat het koppel ruzie had gekregen over een pakje sigaretten, greep de beklaagde naar een jachtgeweer. In de slaapkamer van hun woning langs de Edingsesteenweg in Denderwindeke schoot hij haar dood. De schietpartij kwam er na een zoveelste dronkenmansruzie. De burgerlijke partijen zijn ervan overtuigd dat het om een echte moord gaat, met voorbedachten rade dus. De zaak gaat verder met een getuigenverhoor op 24 oktober en zal pas gepleit worden in januari.