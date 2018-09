'Socialist' is voor de rechtse partijen een scheldnaam, maar voor mij is het een geuzennaam. Dat zegt John Crombez. De sp.a-voorzitter deed vandaag zijn ronde op de jaarmarkt in Berlare. Crombez denkt dat sp.a goed zal scoren in onze provincie. Dat zijn partij nauwelijks burgemeesters levert in onze regio, vindt hij geen probleem. We zitten liever in de meerderheid, met een goed bestuursakkoord op zak, aldus Crombez.