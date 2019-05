Gemeenteraadsverkiezingen Wetteren definitief geldig verklaard

Dat de socialisten ooit in een regering zullen stappen met de N-VA is zo goed als onmogelijk. Dat zegt Minister van Staat en sp.a-boegbeeld Freddy Willockx uit Sint-Niklaas. Willockx stapte vanmiddag mee in de 1 mei-optocht in zijn thuisstad, de stad waar hij verschillende legislaturen burgemeester was. Lijsttrekker voor het Vlaams parlement en coming man bij de socialisten Conner Rousseau ging voorop in de stoet. Met hem als kopman krijgen we voor het eerst sinds mijn afscheid weer een Sint-Niklaas volksvertegenwoordiger, zegt Willockx.