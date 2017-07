Politiek Gemeenteraad Haaltert stemt vanavond over samenstelling nieuw college

In Haaltert gaat de gemeenteraad vanavond stemmen over het opstarten van de procedure om een nieuw college samen te stellen. Eind vorige week is de brief van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans aangekomen in de gemeente. Daarin staat dat de bemiddeling van de gouverneur voor de derde keer mislukt is. De gemeenteraad kan daardoor de procedure starten voor de aanstelling van een nieuw college van burgemeester en schepenen. Dat was in februari van dit jaar ook al eens gebeurd. Er was toen ook een akkoord tussen verschillende oppositiepartijen, maar de meerderheidspartijen stapten daarop naar de Raad van State. De Raad gaf de meerderheid gelijk en alles werd naar de prullenmand verwezen. En dat gaat vermoedelijk opnieuw gebeuren, zegt burgemeester Veerle Baeyens.