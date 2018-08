Gemeentebestuur Denderleeuw vat koe bij de horens in probleemwijk Hemelrijk

De gemeente Denderleeuw gaat de overlast in de wijk Hemelrijk aanpakken. De wijk wordt al een tijdje geteisterd door hang-jongeren die er amok maken, dat bleek uit een reportage in het TV Oost Nieuws van enkele weken geleden. Bewoners getuigden toen anoniem over druggebruik, scheldpartijen en vernielingen. Daarom gaat de gemeente proberen de sociale cohesie te verbeteren in de wijk. Dat zal gebeuren door buurtactiviteiten te organiseren. Vorige week nog opende een jeugdlokaal in het ontmoetingshuis. In september zal er vanalles georganiseerd worden voor de jeugd, en er wordt een speelterrein ingericht. De gemeente heeft ook een taskforce opgericht die de situatie in de wijk op de voet opvolgt.