Gemeentebelangen voor het eerst naar de kiezer in Groot-Berlare

En Berlare heeft er nog een nieuwe politieke partij bij. Gemeentebelangen trekt op veertien oktober voor het eerst naar de kiezer, met huidig schepen Wim Arbijn als lijsttrekker. Arbijn was tot eind vorig jaar lid van de sp.a, maar stapte op na onenigheid met het provinciaal partijbestuur. Sindsdien zetelt hij als onafhankelijk schepen. Gemeentebelangen wil zich volledig focussen op de lokale problemen en de inwoners een degelijk alternatief bieden voor de grote klassieke partijen. Gemeentebelangen is de zevende lijst al in Berlare, maar misschien wel de grootste kanshebber om de coalitiepartner te worden van de Open Vld. Want Arbijn is al sinds 2006 de enige niet-liberale schepen in de Donkgemeente.