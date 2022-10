Gemeente Sint-Gillis-Waas ontsnapt aan miljoenenclaim in casinozaak De Klinge

Er is nog altijd géén uitspraak gevallen in de zaak van twee Lokerse boeren tegen het Gentse OCMW en havenbaas Fernand Huts. Het hof van beroep in Gent zou vandaag een arrest vellen over de betwiste verkoop van stukken landbouwgrond, maar die uitspraak is uitgesteld. Het Gentse OCMW verkocht enkele jaren geleden 72 percelen net over de grens in Zeeuws-Vlaanderen aan de baas van Katoen Natie. Maar door de akkers in één stuk te verkopen, zijn ze onder de prijs van de hand gedaan. Dat beweren twee boeren uit Lokeren, die Huts en de stad Gent voor de rechter sleepten. De Europese Commissie lijkt de landbouwers gelijk te geven in een niet-bindend advies. Het hof ging zich vandaag normaal gezien uitspreken over de zaak. Maar volgens de voorzitter is het dossier nog niet volledig, en daarom worden de debatten heropend. De zaak is uitgesteld naar 25 oktober. Kort daarna zou er dan toch een arrest moeten komen.