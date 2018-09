Gemeente Herzele pakt uit met volledig vernieuwd sportpark De Vrede

De gemeente Herzele pakt uit met een volledig vernieuwd sportpark De Vrede, in Borsbeke. De oude wielerpiste is in ere hersteld. Eerst is het aan het schepencollege om een rondje te rijden, gevolgd door jonge en oude liefhebbers. Behalve fietsen kan je op de piste nu ook rolschaatsen en lopen. Op het A-terrein middenin de piste kan voetbalploeg KVC de toekomst Borsbeke terecht. Er is ook een gloednieuw kunstgrasveld. Omliggende scholen kunnen hier tijdens de winter nu ook terecht voor wat buitensport. Prijskaartje voor het project is zo'n 1,2 miljoen euro, waarvan iets minder dan de helft van Sport Vlaanderen komt.