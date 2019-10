Dat de oppositie kwaad is om deze besparingen, dat is enigszins te verwachten, maar ook binnen de meerderheid rommelt het. De spanningen tussen CD&V en N-VA zijn niet nieuw. Maar nu hebben de christen-democraten ook nog eens de voorlopige meerjarenbegroting niet mee goedgekeurd. Iwein De Koninck was 12 jaar lang schepen van jeugd in Aalst. Hij trok zich onlangs tijdelijk terug als Aalsters gemeenteraadslid. Als reden daarvoor wijst hij onder meer naar de gang van zaken binnen de huidige bestuurscoalitie. Hij twijfelt zelfs hardop of het nog zin heeft om ooit terug te keren.