Geert Bourgeois (N-VA): "Dossier gouverneurschap naar Raad van State als we er niet uit geraken"

En we blijven nog even in de politiek. Want in Zottegem zullen de belastingen niet stijgen. Dat is een opvallend punt uit het bestuursakkoord van de nieuwe N-VA/CD&V-meerderheid daar. Armoede zal aangepakt worden door activering. En er komt een mobiliteitsplan, zegt het nieuwe bestuur. De twee partijen stelden vandaag de krachtlijnen van het akkoord en de bevoegdheden van de schepenen voor in het kasteel van Breivelde.