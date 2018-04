Justitie Geens: "Over drie jaar proces rond Bende"

Binnen de drie jaar moet er een proces komen over de Bende van Nijvel. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens vanmiddag gezegd bij de collega’s van VTM Nieuws. Volgens Geens is er de laatste tien jaar nog nooit zo hard gewerkt op het dossier als nu. De beste mensen zitten op het complexe onderzoek, verzekert de minister. En het uitblijven van eerste conclusies is eerder een goed, dan een slecht teken. De speurders proberen volgens de minister alles rond te hebben om over drie jaar de zaak voor de rechtbank te krijgen. Of er dan ook iemand op de beklaagdenbank zal zitten, dat kan de minister niet met zekerheid zeggen.