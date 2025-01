Geen rundveeprijskampen op Agriflanders door mond- en klauwzeerdreiging

Morgen begint de 13de editie van Agriflanders in Flanders Expo in Gent. Al start de grootste land- en tuinbouwbeurs van Vlaanderen wel een beetje in mineur. De prijskampen van de runderen kunnen namelijk niet langer doorgaan. Reden is een uitbraak in Duitsland van MKZ, of mond- en klauwzeer. Dat is een virale infectie die enorm gevaarlijk is voor runderen. En hoewel het risico op besmetting in ons land op dit moment nog zo goed als onbestaande is, wil de organisatie toch geen risico's nemen. De andere activiteiten en prijskampen kunnen wel gewoon doorgaan.