Er is geen kwaad opzet gemoeid met het overlijden van een vrouw in Zottegem, het voorbije weekend. Zaterdag werd de vrouw van 53 dood aangetroffen in haar woning. Politie en parket gingen uit van een verdacht overlijden en stelden een wetsdokter aan om de doodsoorzaak verder te onderzoeken. Die stelde nu vast dat de vrouw niet door toedoen van anderen om het leven is gebracht.