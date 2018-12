Geen enkele partij heeft voorstel van Forza Ninove ontvangen, SAMEN overweegt om te besturen

Nog in Aalst lijkt het einde van de strubbelingen in de coalitievorming nog niet in zicht. Want sp.a zal niet verder onderhandelen over een nieuw bestuursakkoord. Dat heeft lijsttrekker Sam Van de Putte vanmiddag laten weten aan burgemeester D'Haese. Die wou de socialisten nochtans mee aan tafel na ruzie met CD&V. Maar spa wil niet in zee met rechts.