Geen 7, maar 10 jaar cel voor poging tot ontvoering van 14-jarige in Melsele

De correctionele rechtbank in Oudenaarde heeft alle beklaagden, in de zaak rond de extreemrechtse organisatie Project Thule, vrijgesproken voor het vormen van een privémilitie. Kopstuk van de organisatie is ex-militair en oud-Buggenhoutenaar Tomas Boutens. Het onderzoek startte in december, drie jaar geleden. De politie vond toen wapens en neonazistische symbolen op een bijeenkomst van de organisatie in Geraardsbergen. Boutens was in 2014 al eens veroordeeld in de terreurzaak rond Bloed, Bodem, Eer en Trouw. Maar dit keer vond de rechtbank geen voldoende bewijs voor de vorming van een privé-militie, of voor verboden wapenbezit. De zeventien beklaagden zijn vrijgesproken. Eén vrouw kreeg wel een geldboete voor het bezit van pepperspray.