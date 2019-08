Gedeputeerde Kurt Moens (N-VA): "Afschaffen provincies zal niet voor 2024 zijn"

De gemeente Sint-Gillis-Waas dient een klacht in tegen een vastgoedmakelaar wegens laster en eerroof. Het is een reactie op de heksenjacht die de man voert tegen de gemeente. Want de vastgoedmakelaar was eerder zelf al naar de rechtbank gestapt voor concurrentievervalsing. Het verhaal kreeg veel aandacht in de media, ook bij ons. Maar de gemeente is de vele aanvallen van de man beu en treedt dus nu zelf in actie. Het gemeentebestuur deelt ook een sneer uit naar oppositiepartij N-VA, die volgens CD&V de zaak politiek probeert te recupereren. De N-VA beschuldigt de gemeente dan weer van vriendjespolitiek omtrent de ontwikkeling van de Sint-Helenasite. U hoort het, het zit er bovenarms op in de Wase gemeente.