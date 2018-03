Politiek Gedeputeerde Hilde Bruggeman trekt de provincielijst voor Open Vld

De ex-collega van Versnick, gedeputeerde Hilde Bruggeman, wordt het absolute speerpunt voor de Open Vld bij de provincieraadsverkiezingen in oktober. De liberalen van de regio Dendermonde-Sint-Niklaas hebben haar unaniem aangeduid als lijsttrekker. Bruggeman is 49 en zetelt als sinds 2000 in de provincieraad. Sinds 2007 al is ze gedeputeerde. Ze heeft onder andere Sport, Personeel en Patrimonium als bevoegdheden. Ook in haar thuisgemeente Buggenhout komt Bruggeman op als lijsttrekker, maar dat is dan voor de gemeenteraadsverkiezingen.