Gedeputeerde Hertog opnieuw lijsttrekker voor provincie in de regio Waas en Dender

En van de festiviteiten in Dendermonde naar de politiek. Piet Buyse, al sinds 2007 burgemeester, zal de lijst van de CD&V trekken in zijn stad. De chistendemocraten kiezen in Dendermonde voor een mix van huidige mandatarissen en jong talent. Elke deelgemeente van Dendermonde is vertegenwoordigd op de lijst. Schepen Leen Dierick staat op de tweede plaats. Plaats drie is voor een nieuwkomer: Pascal Putteman, directeur van de basisschool van het Oscar Romerocollege. De ambitie van de CD&V is duidelijk: zorgen voor continuïteit en verder besturen in Dendermonde. De partij koos niet toevallig het Heldenplein uit om de lijst voor te stellen.